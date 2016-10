Sky Atlantic HD 13:00 bis 14:00 Serien Six Feet Under - Gestorben wird immer Das Leben ist zu kurz USA 2001 Dolby 16:9 HDTV Merken Claire (Lauren Ambrose) trifft wieder mit Gabe (Eric Balfour) zusammen, der ihren Ruf an der Schule ruiniert hat. Während sich David (Michael C. Hall) und sein neuer Freund Kurt ins Nachtleben stürzen, will Brenda (Rachel Griffiths) Nates (Peter Krause) Geschäftssinn trainieren. Sie schlägt ihm vor, verschiedene Trauerhäuser in der Umgebung aufzusuchen und sich dort als Hinterbliebene auszugeben. - Schwarzhumoriger Serienhit um eine ungewöhnliche Bestatterfamilie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Nate Fisher) Michael C. Hall (David Fisher) Frances Conroy (Ruth Fisher) Lauren Ambrose (Claire Fisher) Mathew St Patrick (Keith Charles) Mathew St. Patrick (Keith Charles) Rachel Griffiths (Brenda Chenowith) Originaltitel: Six Feet Under Regie: Jeremy Podeswa Drehbuch: Alan Ball, Christian Taylor Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12