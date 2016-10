Sky Atlantic HD 11:00 bis 12:00 Arztserie The Knick Folge: 17 Wohltätigkeitsball USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dr. Thackery (Clive Owen) bereitet sich auf eine gewagte OP vor: die Trennung siamesischer Zwillinge. Cornelia (Juliet Rylance) erhält ein Überraschungsgeschenk von ihrem Schwiegervater und trifft auf einem Benefizball zugunsten des neuen Knick alte Bekannte wieder. Algernon (André Holland) bekommt die lang ersehnte Chance, im Operationssaal sein ganzes Können zu beweisen. - Steven Soderberghs emmyprämierte Krankenhausserie mit Clive Owen als drogensüchtigem Meisterchirurg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clive Owen (Dr. John W. Thackery) Andre Holland (Dr. Algernon Edwards) Jeremy Bobb (Herman Barrow) Juliet Rylance (Cornelia Robertson) Eve Hewson (Lucy Elkins) Michael Angarano (Dr. Bertie Chickering Jr.) Chris Sullivan (Tom Cleary) Originaltitel: The Knick Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Jack Amiel, Michael Begler Kamera: Steven Soderbergh Musik: Cliff Martinez Altersempfehlung: ab 12