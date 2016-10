Sky Atlantic HD 08:35 bis 09:55 Dokumentation Heroin: Cape Cod, USA USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Zahl der Heroinsüchtigen in den USA steigt alarmierend: Die Mexikanischen Kartelle versuchen ihre Verluste durch billiges, starkes Heroin auszugleichen. Seit 2001 hat sich die Zahl der Überdosis-Opfer in den USA vervierfacht. Selbst in der idyllischen Urlaubsregion Cape Cod stehen inzwischen 85 Prozent aller Verbrechen in Verbindung mit Heroin. Die Dokumentation wirft einen schonungslosen Blick auf das Leben von acht Mitzwanzigern und ihrer Familien in Cap Cod, als Opfer einer Krise, die längst die Mitte der Gesellschaft erreicht hat. - Verstörende Dokumentation über Heroinsucht in den USA von Oscar-Preisträger Steven Okazaki. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Heroin: Cape Cod, USA Kamera: Steven Okazaki, Vanessa Carr, Greg Knowles, Lise Balk King Musik: Thomas Carnacki

