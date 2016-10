Jack (Chris O'Donnell) kommt nach Berlin, wo ihn der dortige CIA-Chef Harvey Torriti (Alfred Molina) in das Agentenleben einführt. Dann fallen ein ostdeutscher Überläufer und Jacks Geliebte Lili (Alexandra Maria Lara) dem KGB in die Hände. Schnell wird den Agenten klar, dass sich ein Maulwurf in ihren Reihen befindet. Gemeinsam mit Abwehrchef Angleton (Michael Keaton) machen sie sich auf die Jagd nach dem Verräter. - Aufwendiger Dreiteiler von den Machern von "Gladiator" und "Spy Game". Nach dem Bestseller von Robert Littell. In Google-Kalender eintragen