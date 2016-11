RTL Crime 03:50 bis 04:35 Actionserie Das A-Team Richtig ködern will gelernt sein USA 1985 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 25: Das A-Team ist unterwegs in die Ferien. Face nimmt ein Mädchen mit, das eine Autopanne hatte, und schon nehmen die geplanten Ferien einen völlig anderen Verlauf als geplant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Dirk Benedict (Templeton "Faceman" Peck) Lance LeGault (Colonel Roderick Decker) Mr. T (B.A. Baracus) Christopher Stone (Gavin) Kristen Meadows (Park Ranger Jenny Sherman) Originaltitel: The A-Team Regie: Tony Mordente Drehbuch: Stephen J. Cannell, Frank Lupo Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6

