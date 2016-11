RTL Crime 01:30 bis 02:15 Actionserie The Glades Das Geheimnis von Cassadaga USA 2010 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 7: Das Medium Sara Weston findet aufgrund einer Vorahnung die Leiche ihres Nachbars, dem ein Messer im Nacken steckt. Jim Longworth ermittelt dieses Mal in einem besonderen Milieu, denn der Ort des Geschehens ist Cassadaga. Hier wohnen ausschließlich Hellseher und Medien, die an das Übersinnliche glauben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Jordan Wall (Daniel Green) Michelle Hurd (Colleen Manus) Rachael Carpani (Heather Thompson) Kathleen York (Dr. Britney Newhall) Originaltitel: The Glades Regie: Bill Eagles Drehbuch: Alfonso H. Moreno Kamera: Michael Lohmann Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12