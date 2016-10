RTL Crime 20:15 bis 20:55 Serien Odyssey Pik Bube USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 6: Peter vermutet, dass Cameron im Auftrag von Alex Baker die Sympathien seiner Tochter gewinnen wollte, um Druck auf Peter ausüben zu können. Odelle kann in letzter Sekunde dem Team von Osela entkommen. Verletzt wird sie von einem Straßenhändler aufgenommen, dessen Frau ihre Wunden versorgt. Durch die Fernsehsendung von Shakir Khan erfährt sie, dass Aslam noch am Leben ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Friel (Odelle Ballard) Peter Facinelli (Peter Decker) Jake Robinson (Harrison Walters) Jim True-Frost (Ron Ballard) Sadie Sink (Suzanne Ballard) Omar Ghazaoui (Aslam) Treat Williams (Stephen Glen) Originaltitel: American Odyssey Altersempfehlung: ab 16