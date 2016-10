RTL Crime 11:50 bis 12:35 Actionserie Das A-Team Wirb oder stirb USA 1985 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 24: Die Schwestern Cathy und Maryanne werden von dem zwielichtigen Jason Webb unter Druck gesetzt, ihre Mineralwasser-Quelle an ihn zu verkaufen. Die beiden wenden sich Hilfe suchend an das A-Team. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Claudia Christian (Cathy Rogers) Suzanne Barnes (Maryann Rogers) Louis Giambalvo (Jason Webb) Originaltitel: The A-Team Regie: Michael O'Herlihy Drehbuch: Stephen J. Cannell, Frank Lupo Kamera: Bradley B. Six, Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6