RTL Crime 09:35 bis 10:20 Actionserie The Glades Doppelgänger USA 2010 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 6: Einer von Callies Patienten schildert, wie er Zeuge eines Mordes geworden sei. Dabei habe der Täter genauso ausgesehen wie er selbst. Jim steht nun vor der Frage, ob es sich bei Callies Patient um den einzigen Zeugen eines Verbrechens handelt - oder etwa doch um den eigentlichen Täter... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Jordan Wall (Daniel Green) Michelle Hurd (Colleen Manus) Uriah Shelton (Jeff Cargill) Alexis Windsor (Kriminalbeamter) Originaltitel: The Glades Regie: Guy Ferland Drehbuch: David J. Burke Kamera: Michael Lohmann Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12

