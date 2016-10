Sky Sport 1 20:30 bis 22:45 Fußball Fußball: UEFA Champions League Atlético Madrid - FC Rostow (RUS), Gruppenphase 4. Spieltag, Dienstag Stereo Live 16:9 HDTV Merken Preisfrage: Wie viele Tore benötigt man wenigstens, um aus drei Spielen neun Punkte zu holen? Atlético kennt die Antwort: drei. Wenn man keins kassiert. Mit drei 1:0-Siegen führt der Finalist von 2014 und 2016 die Gruppe D an. Beim jüngsten 1:0 in Rostow traf wie gegen die Bayern Yannick Ferreira-Carrasco für die überlegenen Spanier gegen Russen, die mit Mann und Maus verteidigten. "Sie standen mit acht Mann hinten drin und machten die Räume eng. Gegen so eine Defensive ist es nicht leicht, durchzukommen und sich Chancen zu erspielen", erklärt Atléti-Coach Diego Simeone. Daran wird sich im Rückspiel nicht viel ändern, aber Atlético Madrid genügt ja bekanntlich ein Tor ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League