Sky Sport 1 20:30 bis 22:45 Fußball Fußball: UEFA Champions League Manchester City - FC Barcelona, Gruppenphase 4. Spieltag, Dienstag Stereo Live 16:9 HDTV Merken Ein Rendezvous mit der alten Liebe ist in mancherlei Fällen eine schmerzhafte Angelegenheit. Insbesondere dann, wenn einer der Beteiligten bemerkt, dass der ehemalige Liebling auch ohne einen sehr gut zurechtkommt und man selber mit dem neuen Partner noch nicht recht warm geworden ist. Diese Erfahrung musste City-Trainer Pep Guardiola nun erneut machen. Bei seiner vielumjubelten Rückkehr ins "alte Wohnzimmer" Camp Nou ließen Lionel Messi und Co ihrem Ex-Coach nicht den Hauch einer Chance. An der demütigenden 0:4-Niederlage hatte speziell der Argentinier seinen Anteil. Mit drei Toren schoss der fünfmalige Weltfußballer Manchester City quasi im Alleingang aus dem Stadion. Was folgt nun auf die Sch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League