Junior 15:40 bis 16:05 Trickserie Dogstar - Hunde im Weltraum Die Rache des Riesenkaters AUS, D 2007 Stereo 16:9 Santino lässt Bumba auf der Neuwelt klonen - was allerdings schief geht. Der Klon wächst zu Riesengröße heran und bewirkt gleichzeitig - nach dem Gesetz des universellen Ausgleichs - dass der echte Bumba schrumpft. Diese fatale Wirkung lässt nur nach , wenn das Monster, das Fenwick Barbara genannt hat, ein Gegenmittel verabreicht bekommt. Der Showdown dafür findet auf einem hohen Gebäude statt, auf dass sich Barbara mit Dino geflüchtet hat. Die Umwandlung gelingt in allerletzter Sekunde. Originaltitel: Dogstar Regie: Aaron Davies Drehbuch: Philip Dalkin, Doug MacLeod, Brendan Luno Musik: Yuri Worontschak