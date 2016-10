Junior 09:45 bis 10:00 Trickserie Kleine Prinzessin Ich will wieder lieb sein GB 2007 Stereo 16:9 Merken Die kleine Prinzessin war mehrfach böse und muss zur Strafe auf der Treppe sitzen. Deshalb gibt sie sich ab sofort große Mühe besonders brav zu sein. Sie bedankt sich überschwänglich, hilft, wo sie kann, und wirft den Schneeball nicht auf ihre Mutter. Sie darf darum beim Schmücken des Weihnachtsbaums helfen, der diesmal besonders schön wird. Als die Prinzessin ins Bett gebracht wird, will sie noch einmal den Baum sehen, doch Mutter verbietet es. Da schleicht sie sich nachts in die Halle, um den wunderschönen Weihnachtsbaum zu umarmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Princess Regie: Edward Foster Drehbuch: Rachel Murrell

