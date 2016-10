Junior 07:35 bis 07:55 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden Die bunte Welt der Werbung USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Rad Taillights, der große Star, kommt mal wieder am Rastplatz vorbei. Seine Managerin Cindy-Lou möchte mit ihm einen Werbefilm für Truck-Waschgel drehen. Chuck und seine Freunde dürfen mithelfen. Ralfi ist ganz nervös. Die Jungs sollen den berühmten Sänger Kurt Camshaft kennenlernen, der auf dem Rastplatz ein Konzert geben wird. Aber Ralfi befürchtet, dass Kurt ihn nicht mögen könnte, weil er bloß ein schmutziger und stinkender kleiner Mülltruck ist. Seine Freunde waschen Ralfi und zeigen ihm, wie er locker und entspannt Kurt begrüßen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Altersempfehlung: ab 6

