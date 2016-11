Discovery Channel 23:20 bis 00:05 Dokumentation Cape Cod: Die Rückkehr der Weißen Haie GB 2011 Stereo 16:9 Merken In bestimmten Küstenregionen von Australien, Südafrika oder Kalifornien besteht ein relativ hohes Risiko, auf Weiße Haie zu treffen. Die Gewässer vor Massachusetts, im Nordosten der USA, zählen jedoch nicht zu diesen Hot Spots. Umso größer war die Überraschung, als am Cape Cod, Schauplatz des Hollywood-Klassikers "Der Weiße Hai", gleich mehrere Exemplare des imposanten Räubers gesichtet wurden. Diese Dokumentation begleitet den renommierten Meeresbiologen Dr. Gregory Skomal bei seiner spannenden Spurensuche im Atlantik: Wo kommen die großen Weißen her? Haben zunehmende Robbenbestände die Raubfische in diese Region gelockt? Eine sechsmonatige Expedition entlang der Ostküste soll ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jaws Comes Home