Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Die Abalonen-Taucher NZ 2015 Stereo 16:9 Merken An guten Tagen holt keiner so viele Meeresschnecken aus dem Meer wie Dominic Henderson. Aber im letzten Jahr hatte der Abalonen-Taucher Probleme mit den Ohren und bekam unter Wasser Schwindelanfälle. Mit solchen Symptomen ist nicht zu scherzen, trotzdem geht der "Dominator" nach einer viermonatigen Pause mit seinem Skipper wieder auf Beutefang. Die seichte Bucht vor der australischen Küste, in der das Duo sein Glück versucht, wirkt auf den ersten Blick sicher. Doch ganz in der Nähe lebt eine Robbenkolonie - die bevorzugte Beute der Weißen Haie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abalone Wars