Discovery Channel 21:50 bis 22:35 Dokumentation Joel Lambert: Im Angesicht des Raubtiers Hyänen GB 2014 Stereo 16:9 Merken Sie jagen im Rudel, werden von Weibchen angeführt und verfügen über hochkomplexe Sozialstrukturen: Hyänen! Um mehr über das bemerkenswerte Leben der intelligenten und frechen Fleischfresser zu erfahren, will Joel Lambert die größte aller Hyänenarten in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Im Nationalpark North Luangwa in Sambia gelingt es dem Team aus Biologen und Tierfilmern einzigartige Bilder der gefleckten Tüpfelhyäne einzufangen. Mit im Expeditionsgepäck ist jede Menge moderne Technik, darunter eine leistungsstarke Hightech-Nachtsichtkamera, eine Videofalle sowie eine akustische Geheimwaffe mit der das Kommunikationsverhalten der Raubtiere erforscht werden soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Predators Up Close with Joel Lambert

