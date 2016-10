Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Trailblazers: Expedition Wissenschaft Gefährliche Abgründe GB 2016 Stereo 16:9 Merken Papua-Neuguinea: Auf der Suche nach bislang unbekannten Pflanzenarten bahnen sich die Biologen ihren Weg immer tiefer in den Regenwald. Um den Wissenschaftlern wichtige Proben aus dem Blätterdach zu beschaffen, klettert Expeditionsleiter Gary Humphrey auf einen 90 Meter hohen Baumriesen - ein falscher Griff oder eine brüchige Liane und der Survival-Experte muss selbst gerettet werden! Unterdessen stößt das Team in Bolivien auf ein verlassenes Lager mitten im Dschungel. Höchste Vorsicht ist geboten! Denn das schwer zugängliche Amazonasgebiet ist nicht nur für Forschungszwecke interessant: Drogenschmuggler sind in der Gegend aktiv, und denen sollte man besser nicht begegnen! Schon gar In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Trailblazers Altersempfehlung: ab 12