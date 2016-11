Discovery Channel 17:30 bis 18:15 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Abgerechnet wird zum Schluss USA 2011 Stereo 16:9 Merken Die Saison ist fast vorbei. Doch während die meisten Krabbenboote im Plan liegen und ihre Fangkörbe ein letztes Mal einholen, muss die Crew der "Wizard" noch einmal richtig hinlangen. Um seine Mannschaft zu motivieren, führt Kapitän Keith Colburn ungewöhnliche Mittel ins Feld: Er greift zu Schere und Rasierer und verpasst seinen Jungs kurzerhand einen Irokesen-Schnitt. Und die Methode scheint zu helfen: Am Ende einer anstrengenden und stürmischen Schicht sind die Körbe voll. Gegen Abend läuft auch die "Northwestern" in Dutch Harbor ein, wo die ständigen Neckereien mit der "Time Bandit" schließlich ein Ende finden - zumindest für diese Saison. Gemein In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Keith Colburn (Himself - Captain: Wizard) Bradley Carper (Himself - Camera Operator) Lynn Guitard (Himself - Deckhand: Wizard) Josh Harris (Himself - Deckhand: Cornelia Marie) Tony Lara (Himself - Captain: Cornelia Marie) Dale Pruitt (Himself - Engineer: Cornelia Marie) Originaltitel: Deadliest Catch