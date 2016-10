Discovery Channel 07:05 bis 07:50 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Katzenjammer USA 2012 Stereo 16:9 Merken Die Kabeljau-Körbe müssen dreifach gesichert werden! Diese Regel trichtert Kapitän Bill Wichrowski seiner Crew schon seit Jahren ein. Trotzdem hat die Besatzung des Fangbootes vor einigen Monaten durch solche Nachlässigkeiten einen Teil ihrer Ausrüstung verloren. Und jetzt leistet sich ausgerechnet sein eigener Sohn den gleichen Kapitalfehler. Ein ungünstiger Zeitpunkt, denn es geht für die Crew der "Kodiak" ums Ganze, da ihre Fang-Quoten noch nie so schlecht waren. Hoch im Norden, knapp 850 Kilometer von Dutch Harbor entfernt, kämpfen auch Captain Elliott Neese und seine Mannschaft ums nackte Überleben. Weit ab vom Rest der Flotte versuchen die Männer in dieser völlig In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Keith Colburn (Himself - Captain: Wizard) Monty Colburn (Himself - Relief Captain: Wizard) Freddy Maugatai (Himself - Deckhand: Wizard) Elliot Neese (Himself - Captain: Ramblin' Rose) Kevin Davis (Himself - Deckhand: Seabrooke) Edgar Hansen (Himself - Deck Boss & Engineer: Northwestern) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou

