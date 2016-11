Sky Krimi 03:40 bis 04:30 Krimiserie SOKO Leipzig Folge: 301 Lucky Punch D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein harter Schlag auf den Hinterkopf war die Ursache für den Tod eines Boxers und Drogenkuriers. Dagmar taucht unerwartet am Tatort auf. Scheinbar durchkreuzen die Ereignisse ihre laufenden Ermittlungen in einem Leipziger Club. Erste Spuren führen zu dem jungen Nachwuchsboxer Antonio. Alles scheint zu passen, bis Rossi die Verbindung zu einem alten, ungelösten Fall herstellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Steffen Schroeder (Tom Kowalski) Vincent Krüger (Antonio Jebke) Robert Gallinowski (Bernd Litkowski) Mark Zak (Vitali Zinger) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Sven Fehrensen Drehbuch: Axel Hildebrand Kamera: Friederike Heß Musik: Andreas Moisa

