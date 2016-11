Sky Krimi 15:15 bis 16:05 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 67 Erst sterben, dann erben D 2006 Stereo Merken Der stadtbekannte Bierbrauer Konrad Moostaler stirbt beim Sturz aus einem Fenster seiner Villa. Pathologin Dr. Kern findet Reste von Psychopharmaka im Blut des Toten. Die Familie scheint über den Verlust nicht besonders traurig. Dann erfahren die Cops von Moostalers Spinnenphobie. Hat der Mörder davon gewusst und den Unternehmer so in den Tod getrieben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mikulla (Christian Lind) Karin Thaler (Marie Hofer) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Christian Pogats (Theodor Moostaler) Nina Brandhoff (Marlies Moostaler) Barbara Redl (Sabine Moostaler) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Stefan Klisch Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Sabine Mayr Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12