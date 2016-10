Sky Krimi 13:35 bis 15:15 Krimi Der Bulle von Tölz Eine Hand wäscht die andere D 1997 Stereo 20 40 60 80 100 Merken In Kogelreuth bekommt die stärkste Partei in Bayern Gegenwind: Der Student Sebastian Blattner und seine Liste "So nicht!" will gegen die Selbstherrlichkeit der Parteioberen vorgehen. Besonders mit dem Bürgermeister Ignaz Rissbacher gerät er deswegen in Streit. Kurz darauf liegt Blattner erschossen in einem Auto. Benno Berghammer und Sabrina nehmen sich den kommunalpolitischen Filz vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Gerd Anthoff (Ramboldt) Friedrich von Thun (Landrat Wallner) Hans von Borsody (Karl Flemisch) Werner Rom (Ignaz Rissbacher) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Walter Bannert Drehbuch: Franz X. Sengmueller Kamera: Hanus Polak Musik: Kristian Schultze Altersempfehlung: ab 12