Sky Krimi 06:55 bis 08:35 Krimi Der Bulle von Tölz Bauernhochzeit D 1997 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Eine blutige Hochzeitsfeier setzt die Tölzer Polizei in Alarmbereitschaft: Als die Braut Klara am Morgen ihren frisch gebackenen Ehemann wecken will, findet sie eine abgestochene Sau im Bett. Ihr Mann liegt mit einem Schlachtmesser zwischen den Rippen tot in der Scheune. Vor einem weiteren Rätsel stehen Benno Berghammer und seine Kollegin Sabrina Lorenz als Karl, der Bruder des Toten, bei einem mysteriösen Unfall ums Leben kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Michael Lerchenberg (Prälat Hinter) Monika Baumgartner (Klara) Axel Bauer (Herr Hopfner) Ernst Cohen (Xaver Hopfner) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Walter Bannert Drehbuch: Jörg Graser Kamera: Hanus Polak Musik: Kristian Schultze Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 382 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 142 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 142 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 142 Min.