Sky Action 18:05 bis 20:55 SciFi-Film The Abyss USA 1989 Stereo 16:9 Ingenieur Brigman (Ed Harris) und sein Team von einer Unterwasserstation sollen ein havariertes Atom-U-Boot bergen. Bald geraten sie mit einem Trupp Soldaten aneinander, der ebenfalls zur Station abkommandiert wurde. Während ihrer Mission stoßen sie plötzlich auf rätselhafte Erscheinungen. - Aufregender Unterwassertrip in berauschenden Bildern vom "Avatar"-Regisseur. Schauspieler: Ed Harris (Virgil "Bud" Brigman) Mary Elizabeth Mastrantonio (Lindsey Brigman) Michael Biehn (Lt. Hiram Coffey) Leo Burmester (Catfish De Vries) Todd Graff (Alan 'Hippy' Carnes) Kimberly Scott (Lisa 'One Night' Standing) John Bedford Lloyd (Jammer Willis) Originaltitel: The Abyss Regie: James Cameron Drehbuch: James Cameron Kamera: Mikael Salomon Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12