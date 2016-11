Sky Action 16:15 bis 18:05 Thriller The Unsaid - Lautlose Schreie CDN, USA 2001 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Drei Jahre nach dem Freitod seines Sohnes lässt sich Psychologe Michael Hunter (Andy Garcia) auf den Fall des jungen, traumatisierten Häftlings Tommy (Vincent Kartheiser) ein, der ihn an sein verstorbenes Kind erinnert. Diese Schwäche beginnt Tommy gnadenlos auszunutzen, indem er sich in Michaels Privatleben einmischt. - Beängstigender Schocker, der dramatisch beginnt und genüsslich die Spannungsschraube anzieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Garcia (Michael Hunter) Trevor Blumas (Kyle Hunter) Chelsea Field (Penny Hunter) Linda Cardellini (Shelly Hunter) Teri Polo (Barbara Wagner) Dena Lang (Gina) Brendan Fletcher (Troy Pasternak) Originaltitel: The Unsaid Regie: Tom McLoughlin Drehbuch: Miguel Tejada-Flores, Scott Williams Kamera: Lloyd Ahern II Musik: Don Davis Altersempfehlung: ab 16