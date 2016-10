MGM 20:15 bis 21:40 Actionfilm Der Mann ohne Gnade USA 1982 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Paul Kersey (Charles Bronson) legt sich mit einer Straßengang an. Die Schläger überfallen seine Wohnung, ermorden die Haushälterin und entführen seine Tochter Carol (Robin Sherwood). Als sie das Mädchen vergewaltigen, bringt sie sich daraufhin um. Kersey nimmt gnadenlose Rache. - Action-Klassiker aus der "Death Wish"-Reihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charles Bronson (Paul Kersey) Jill Ireland (Geri Nichols) Vincent Gardenia (Frank Ochoa) J. D. Cannon (Bezirksstaatsanwalt) Anthony Franciosa (Herman Baldwin) Ben Frank (Lt. Mankiewicz) Robin Sherwood (Carol Kersey) Originaltitel: Death Wish II Regie: Michael Winner Drehbuch: David C. Engelbach Kamera: Richard H. Kline, Thomas Del Ruth Musik: Jimmy Page Altersempfehlung: ab 18