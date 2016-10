Goldstar TV 13:00 bis 14:00 Show SchlagerBox D Stereo 16:9 Merken Hits und Clips nonstop. Die bunte Musikmischung präsentiert die ganze Bandbreite des Schlagers. Vom aktuellen Hit über volkstümliche Melodien bis zu internationaler Tanzmusik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Bernhard Brink, Karat, Ute Freudenberg, Gilbert, Laura Wilde, Uwe Busse, Tom Astor, Middle Of The Road, De Höhner, Beatrice Egli, René Ulbrich, Simone, Blue System, Antonia, Die Cappuccinos Originaltitel: SchlagerBox