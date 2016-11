Spiegel Geschichte 03:55 bis 04:40 Dokumentation Copycat Killers Freddy vs. Jason - Blutrausch USA 2016 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 8: Der fiktive Serienmörder Freddy Krueger, Hauptfigur der Horrorfilmreihe "Nightmare on Elm Street", fasziniert einen jungen Mann so nachhaltig, dass er ihn sich zum Vorbild nimmt und versucht, genau wie sein brutales Idol Menschen niederzumetzeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cristian Linares (Daniel Gonzalez) Sean Donegan (Young Daniel Gonzalez) Steve Ray (Psychologist) Brian Stivale (Narrator) J. Buzz Von Ornsteiner (Analyst) Originaltitel: Copycat Killers Regie: Carsten Oblaender Altersempfehlung: ab 16

