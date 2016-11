Spiegel Geschichte 23:40 bis 00:35 Dokumentation Das Geheimnis der Mona Lisa A 2011 Stereo 16:9 Merken Die Mona Lisa von Leonardo da Vinci ist das berühmteste Gemälde der Welt. Es hängt im Louvre, jeder weiß das. Ihr eigentlicher Name in der Kunstgeschichte ist "La Gioconda", so berichtet es Giorgio Vasari, der Chronist der Renaissance, in seinem Tagebuch. "La Gioconda" geht auf Francesco del Giocondo zurück, einen reichen Florentiner Kaufmann. Ist die Mona Lisa das Portrait seiner Frau Lisa del Giocondo? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Das Geheimnis der Mona Lisa