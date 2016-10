Spiegel Geschichte 22:50 bis 23:45 Dokumentation Geschichte made in Hollywood The Da Vinci Code - Sakrileg D, GB 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 22: Ron Howards Blockbuster, Sakrileg, (The Da Vinci Code), der 2006 die Filmfestspiele in Cannes eröffnete, erzielte in den Vereinigten Staaten einen der höchsten Kinokassenumsätze seiner Zeit mit $77 Millionen am ersten Eröffnungswochenende und sorgte, noch vor der ersten Ausstrahlung, für Aufruhr. Attackiert von der katholischen Kirche, kritisiert von Demonstranten auf der Straße in den Vereinigten Staaten und in Europa, im Internet und auf Blogs, provozierte der Film und seine Hauptthese, Maria Magdalena hätte eine Liebesbeziehung mit Jesus gehabt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The True Story