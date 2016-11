Spiegel Geschichte 19:25 bis 20:15 Dokumentation Ideen, die die Welt veränderten Die Visionäre GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Erfinder brauchen eine Vision, doch nicht immer ist die Zeit dafür schon reif. 1946 schlug der Wissenschaftler Lyman Spitzer vor, ein Teleskop in eine Umlaufbahn um die Erde zu bringen. Seine Idee musste Jahrzehnte warten, bis es technisch möglich wurde, große Lasten in den Weltraum zu transportieren. Doch als es endlich soweit war, drohte das Projekt "Hubble" an einem winzigen Fehler zu scheitern. Weitere visionäre Erfindungen mit spannender Geschichte sind die Idee zum Fernsehen, zur Geschwindigkeitskontrolle oder die Herstellung des ersten Kopierers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sparks Of Invention