Spiegel Geschichte 15:05 bis 16:35 Drama München 72 - Das Attentat D 2012 Stereo 16:9 Die Geiselnahme einer Gruppe von israelischen Sportlern während der Olympiade 1972 in München gerät zu einem Desaster. In einer noch nie dagewesenen Situation kämpfen die Verantwortlichen und Sicherheitskräfte verzweifelt um Rettung. München 72 ist die Stunde Null des internationalen Terrorismus. Mit der Bildung der Spezialeinheit GSG 9 werden später die notwendigen Konsequenzen gezogen. Anna Gerbers, eine junge, engagierte Polizistin aus dem Ruhrgebiet, gehört zu den glücklichen Auserwählten, die bei der Sommer-Olympiade als Ordnerin fungieren dürfen. Schauspieler: Sinan Akdeniz (Samir) Pasquale Aleardi (André Spitzer) Rainer Bock (Bruno Merk) Heino Ferch (Dieter Waldner) Herbert Forthuber (Kehat Shorr) Stefan Gilly (Luftspäher) Stephan Grossmann (Hans Dietrich Genscher) Originaltitel: München 72 Regie: Dror Zahavi Drehbuch: Martin Rauhaus Kamera: Gero Steffen Musik: Uli Reuter Altersempfehlung: ab 12