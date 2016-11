Sky Nostalgie 19:20 bis 20:15 Serien High Chaparral Auch Killer müssen sterben USA 1969 Merken Billy Blue legt sich mit dem Revolverhelden Johnny Keogh an. Zwar versucht Billy zunächst, Keogh aus dem Weg zu gehen. Doch der provoziert Billy permanent. Billy lässt sich auf ein gefährliches Duell ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Slade (Big John Cannon) Leif Erickson (Billy Blue Cannon) Linda Cristal (Victoria Cannon) Henry Darrow (Manolito) Don Collier (Sam) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Roberto Contreras (Pedro) Originaltitel: The High Chaparral Regie: David Dartart, Kent McCray, William F. Claxton, Buck Houghton Drehbuch: William F. Leicester Kamera: Harkness Smith Musik: David Rose, Harry Sukman Altersempfehlung: ab 12