Sky Bundesliga 23:45 bis 01:45 Fußball Fußball: Bundesliga Werder Bremen - SC Freiburg, 9. Spieltag Trotz Werders 1:3 in Leipzig sah Alexander Nouri "positive Ansätze, die wir mitnehmen können". Sein Team sei die meiste Zeit kompakt und gut organisiert gewesen und habe "diszipliniert agiert", lobte der Werder-Coach. Nur: "In den entscheidenden Aktionen waren wir defensiv nicht energisch genug." Genau diese Situationen "rund um die Gegentore" will Nouri "klar sezieren" und mit dem Team daran arbeiten. Woran sein Freiburger Kollege Christian Streich vor dem Spiel konkret arbeitet, ist nicht bekannt. Nach vier Auswärtspleiten müssen sich die Freiburger allerdings etwas überlegen, wie sie auch in der Fremde mal punkten können. Moderation: Jessica Kastrop