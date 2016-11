Sky Bundesliga 14:00 bis 16:00 Fußball Fußball: Bundesliga 1899 Hoffenheim - Hertha BSC, 9. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken So viele überraschende Spitzenspiele gab es schon lange nicht mehr. Und erneut ist Hertha BSC daran beteiligt. Durch den 2:1-Sieg gegen den vormaligen Zweiten Köln sind die Berliner um einen Platz auf Rang drei vorgerückt. Für Vedad Ibisevic ist es "eine große Ehre, dass wir so weit oben stehen. Aber Bayern-Jäger sind wir nicht", stellt der Torjäger klar. Die Hauptstädter müssen nun in der badischen Provinz beim Vierten zeigen, ob sie auch auswärts in Spitzenspielen bestehen können. Die Hoffenheimer feierten mit dem 3:0 in Leverkusen den vierten Sieg in Folge. "Zurzeit haben wir einen Lauf - den wollen wir beibehalten", sagt Abwehrchef Kevin Vogt. Moderation: Jan Henkel, Kommentar In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jan Henkel