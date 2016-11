Disney Cinemagic 04:55 bis 06:20 Familienfilm Das Megaplex - Phantom USA 2000 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Mega-Plex, einem brandneuen Kinokomplex, soll die eine Filmpremiere stattfinden. Etliche namhafte Schauspieler und Regisseure werden erwartet. Doch kurz vor der Premiere läuft auf einmal alles schief: Projektoren fallen aus, die Beleuchtung flackert und die Popcornmaschine lässt sich nicht mehr stoppen. Als plötzlich auch noch der Manager des Kinos spurlos verschwindet, erhärtet sich der Verdacht, dass das berüchtigte Mega-Plex Phantom seine Hände im Spiel hat. Doch wer steckt hinter dem Mega-Plex Phantom? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taylor Handley (Pete Riley) Corinne Bohrer (Julie Riley) Caitlin Wachs (Karen Riley) Jacob Smith (Bryan Riley) Mickey Rooney (Movie Mason) Rich Hutchman (Shawn MacGibbon) John Novak (George) Originaltitel: Phantom of the Megaplex Regie: Blair Treu Drehbuch: Stu Krieger Kamera: Derek Rogers Musik: Bill Elliott