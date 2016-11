Disney Cinemagic 18:40 bis 20:15 Trickfilm Küss den Frosch USA 2009 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken New Orleans um die Jahrhundertwende: Kellnerin Tiana träumt von einem eigenen Restaurant. Da hüpft ihr eines Abends ein Frosch über den Weg und behauptet, der verzauberte Prinz Naveen zu sein. Ein einziger Kuss und Tiana hätte einen Wunsch frei. Weil sie für ihren Traum fast alles tun würde, küsst die junge Frau das schleimige Tier tatsächlich - mit unerwartetem Ergebnis! Nicht er wird ein Mensch, sondern sie zum Frosch. Nun setzen Naveen und Tiana alles daran, schnellstmöglich ihre menschliche Gestalt wieder zu erlangen. Das bezaubernde Märchen ,Küss den Frosch' entführt in die musikalische Welt von New Orleans. Hier in der Hauptstadt des Jazz ist Voodoo mehr als dunkle Zauberei und die Einwohner der Stadt haben noch wahre Träume. So auch die hübsche Kellnerin Tiana, die sich nichts sehnlicher wünscht, als ein eigenes Restaurant. Doch als sie eines Tages einem vorlauten Frosch begegnet und ihn küsst, verwandelt sie sich urplötzlich selbst in einen Frosch. Auf ihrer abenteuerlichen Suche nach einer gutmütigen Voodoo-Queen, die den Zauber rückgängig machen soll, streift das Froschpaar durch die Sümpfe der Bayous und begegnet dabei urkomischen Gestalten, wie dem Musik-verrückten Alligator Louis und dem romantischen Glühwürmchen Ray. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Cassandra Steen (Tiana) Roger Cicero (Prinz Naveen) Bill Ramsey (Louis) Robert Missler (Ray) Walter von Hauff (Eli LaBouff/Big Daddy) Originaltitel: The Princess and the Frog Regie: Ron Clements, John Musker Drehbuch: Ron Clements, John Musker, Rob Edwards Musik: Randy Newman