AXN 01:50 bis 02:20 Comedyserie House of Lies Ayahuasca USA 2016 16:9 Deutsche TV-Premiere! Nachdem Jeannie zu K&A zurückkehrt, bietet Martz auf Drängen seines alten Freundes Yurgen der Firma Everyshirt seine Beratung an, um Yurgens Boss Sean von seinem Konzept der "Holokratie" - absolute Gleichheit und Hierarchielosigkeit - abzubringen. Unterdessen spielt Doug mit dem Gedanken eine Romanze mit einer neuen Klientin einzugehen während Clyde mit einer Trennung zu kämpfen hat, die ihm mehr als ungelegen kommt? Schauspieler: Don Cheadle (Marty Kaan) Kristen Bell (Jeannie Van Der Hooven) Ben Schwartz (Clyde Oberholt) Josh Lawson (Doug Guggenheim) Donis Leonard Jr. (Roscoe Kaan) John Cho (Sean Chew) Donald Faison (Donald) Originaltitel: House of Lies Regie: Daisy von Scherler Mayer Drehbuch: Matthew Carnahan Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16