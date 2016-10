AXN 22:20 bis 22:50 Comedyserie House of Lies Der Babyflüsterer USA 2016 16:9 Merken Deutsche TV-Premiere! Marty und Monica konkurrieren um ein neues Geschäft, als Marty herausfindet, dass Monica ein sehr lukratives Angebot gemacht wurde. Trotz der eher fragwürdigen Vergangenheit eines Klienten, lässt sich Jeannie auf eine Liaison mit ihm ein. Clyde begleitet ein neues Projekt während Doug davon besessen ist, einen Ted Talk zu halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Cheadle (Marty Kaan) Kristen Bell (Jeannie Van Der Hooven) Ben Schwartz (Clyde Oberholt) Josh Lawson (Doug Guggenheim) Donis Leonard Jr. (Roscoe Kaan) Glynn Turman (Jeremiah Kaan) Dawn Olivieri (Monica Talbot) Originaltitel: House of Lies Regie: Daisy von Scherler Mayer Drehbuch: David Walpert Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16