Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Sie nannten ihn Wander Die Suche nach Captain Tim / Der Gruselwald USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Lord Hater heuert versehentlich einen blutdurstigen Alienjäger an, um sein verlorenes Haustier zu finden. (b) Wander und Sylvia durchsuchen einen gruseligen Wald nach einer verborgenen Kraft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wander Over Yonder Regie: Craig McCracken