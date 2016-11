Disney XD 19:55 bis 20:15 Trickserie Phineas und Ferb Geschichten vom Widerstand - Zurück in die 2. Dimension (Teil 1 & 2) USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Da Dr. Doofenschmirtz in der 2. Dimension gefangen ist, können Candace und die Kinder endlich mal entspannen und Spaß zu haben. Doch als eine Armee riesiger, mechanischer Ameisen den Park angreift, führt Candace die Kinder dabei an, Dr. Doofenschmirtz und Charlenes bösen Plan, die Macht zurück zu erlangen, zu vereiteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire Altersempfehlung: ab 6