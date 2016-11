ARTE 19:30 bis 20:15 Dokumentation Amerikas Flüsse Der Miami River - Krokodile und Kreuzfahrtschiffe D 2016 2016-11-09 12:35 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Nur kurze neun Kilometer lang, aber voller Kontraste das ist der Miami River. Er entspringt in den Everglades, dem weltberühmten Sumpfgebiet im Süden der USA. Hier im engen Schilfdickicht versteckten sich einst die Seminolen-Indianer und widersetzten sich ihrer Umsiedlung. Wenige Kilometerweiter mündet der Miami River vor der glitzernden Skyline von Miami in den Atlantik. Schrottreife Frachter erzählen vom Handel mit der dritten Welt, Luxusjachten und Kreuzfahrtschiffe vom nicht immer sauberen Geld des Baubooms. Wolkenkratzer reiht sich an Wolkenkratzer. Hier interessieren sich alle fürs Geld und nur wenige für die Spuren der jahrtausendealten Geschichte entlang des Miami River ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Amerikas Flüsse Regie: Katja Esson