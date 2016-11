National Geographic 23:30 bis 00:20 Dokumentation Drogen im Visier Meth-Flut auf Hawaii USA 2012 2016-11-18 10:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Ausgerechnet das Inselparadies Hawaii hat bei Crystal Meth die höchste Missbrauchsrate in den ganzen Vereinigten Staaten. Der Drogenhandel blüht im 50. Staat der USA, und die Dealer verlangen von den Meth-Junkies Fantasiepreise. Stevie, ein meth-abhängiger Mittelklasse-Typ, ist einer von ihnen. Er kämpft mit seiner Sucht, die mehr und mehr seine Familie zu zerstören droht. 50 Prozent aller Fälle der DEA, der amerikanischen Drogenvollzugsbehörde, beschäftigen sich mit Händlern, die das Südsee-Paradies mit Meth überschwemmen. In Honolulus Chinatown lassen sich gute Geschäfte mit Meth machen, noch bessere allerdings immer noch mit Crack. Um diese Welle der Sucht eindämmen zu können, bedient sich Richter Alm eines als revolutionär geltenden Bewährungssystems, mit dem er versucht, den tödlichen Kreislauf aus Drogen und Kriminalität zu durchbrechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.