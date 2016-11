National Geographic 21:45 bis 22:40 Dokumentation Auf Piratenjagd im Persischen Golf Bereit zum Einsatz AUS 2010 2016-11-02 09:55 Dolby 16:9 Merken Vor dem Start des eigentlichen Einsatzes muss die Besatzung der "HMAS Toowoomba" erst einmal ein einwöchiges Manöver überstehen. Die Seeleute selbst und ihr Schiff werden bis an die Grenzen der Belastbarkeit gefordert. So werden u.a. Angriffe aus der Luft und von See simuliert. Dabei kommt es zu ungeplanten Zwischenfällen, und bald liegen die Nerven der Crew-Mitglieder blank. Doch als sie sich auf ihren Teamgeist besinnen und gezielt zusammen arbeiten, wendet sich das Blatt. Schließlich zeigen sich Schiff und Mannschaft einsatzbereit für die gefährliche Mission im Persischen Golf. Nach einem emotionalen Abschied von ihren Familien stechen Kapitän Ingham und seine Soldaten in See. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pirate Patrol

