National Geographic 13:20 bis 14:15 Dokumentation Fix it! - Reparaturen am Limit Flugzeug OP USA 2007 Dolby 16:9 HDTV Merken Diesmal arbeitet Sean Riley mit Spezialisten des Flugzeugbauers Boeing zusammen, um auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle eine 767 zu reparieren. Das System, das für den Druckausgleich an Bord sorgt, wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Dieses System ist von enormer Bedeutung, schließlich sorgt es dafür, dass die Passagiere in der eigentlich menschenfeindlichen Höhe von 13.000 Metern überleben. Für Sean Riley und Co. bedeutet dieser Mega-Fix Schwerstarbeit. Die Spezialisten müssen das Heck des Jets Stück für Stück auseinander nehmen. Und das ist nicht ungefährlich... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Toughest Fixes