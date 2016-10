National Geographic 05:30 bis 05:55 Dokumentation Die großen Geheimnisse der Geschichte Jack the Ripper GB 2010 2016-11-09 05:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Jahr 1888 ging in London ein Serienmörder um und versetzte die Stadt in Angst und Schrecken. Bis heute wurden seine Taten niemals aufgeklärt, doch sein Name ging in die Kriminalgeschichte ein - und dieser Name lautet: Jack the Ripper. Auf äußerst grausame Weise schlug der unbekannte Killer damals zu und bracht fünf Frauen um. Mit einem neuen Ansatz versuchen Kriminalisten und Historiker heute, die über 120 Jahre zurückliegende Mordserie aufzuklären. Bei ihren Untersuchungen entwickeln die Ermittler schon bald eine interessante Theorie, nach der es nicht einen, sondern zwei Ripper gab. Doch noch ist der Fall nicht gelöst... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystery Files