Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden
Entkommen aus Mexikos Knasthölle
GB 2011

Im Jahr 1972 segeln die Surfer Mike Cooke und Mace Stanley mit ihren Highschoolfreunden die Westküste Mexikos entlang. Für 10.000 Dollar pro Person lassen sie sich dazu verführen, über eine Tonne Marihuana auf einer Jacht in die USA zu bringen. Nach einem Schiffbruch werden sie an einen einsamen Strand gespült, während ihre kostbare Fracht davon schwimmt. Sie landen in einem mexikanischen Gefängnis und versuchen, sich einen Weg in die Freiheit zu graben - und das, obgleich das ganze Gebäude aus Beton ist. Es gelingt ihnen tatsächlich - doch werden sie es auch zurück in die USA schaffen?

Originaltitel: Banged Up Abroad