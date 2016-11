National Geographic Wildlife 03:25 bis 04:10 Dokumentation Tödliche Geschwindigkeit Ozeane SA, USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Ozean überleben nur die Stärksten und die Schnellsten. Steinfische sind begnadete Jäger. Sie saugen ihre Nahrung durch Unterdruck in ihr offenes Maul. Robben töten ihre Opfer durch Peitschenschläge mit ihrer Flosse, und Fangschreckenkrebse können ihre wuchtigen Schläge mit dem Tempo von Gewehrkugeln ausführen. Was die Geschwindigkeit angeht, liegen Meeresbewohner mit ihrer über drei Milliarden Jahre währenden Evolution ganz weit vorne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Speed Kills

