National Geographic Wildlife 21:45 bis 22:35 Dokumentation Wilde Vulkane USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine verheerende Naturkatastrophe könnte sich in der Karibik anbahnen. Ein Netz von geologischen Bruchlinien könnte jeden Moment katastrophale Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis an der gesamten Küstenlinie von Puerto Rico bis nach New York auslösen. Der bekannte Meeresforscher Robert Ballard geht auf eine riskante Tiefsee-Expedition, um die aktivsten Unterwasser-Vulkane und Verwerfungen am Rand der Karibischen Platte zu untersuchen. In diesen Regionen existieren auch einige der bizarrsten Lebewesen des Planeten - Kreaturen, die wie Aliens aussehen und in totaler Dunkelheit überleben können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Caribbean's Deadly Underworld

